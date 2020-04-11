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الأهلي يحسم مصير عودة الجوكر

السبت 11/أبريل/2020 - 08:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
كشفت تقارير صحفية أن إدارة الأهلي حسمت مصير أحمد فتحي نجم الفريق الأول الذي أعلن رحيله عن المارد الأحمر في نهاية الموسم وأكدت أنه تم إغلاقه بشكل نهائي.

ونقلت تقارير صحفية عن مصدر بالأهلي تصريحات أعرب فيها عن اندهاشه الشديد من الإصرار على فتح ملف عودة الجوكر بهذا الشكل على الرغم من إعلان نهاية العلاقة بينهما بشكل محترم واحترافي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكدت التقارير الصحفية أن عودة أحمد فتحي من أجل تجديد تعاقده ليس مطروحًا نهائيًا وذلك بعد أن تم اتخاذ قرار بهذا بناء على طلب اللاعب.

وكشفت تقارير صحفية مؤخرًا أن مسئولي الأهلي اقتروا بشدة من حسم صفقة رجب بكار ظهير أيمن براميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك من أجل تعويض رحيل نجم الفريق أحمد فتحي الذي أعلن رحيله عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكدت تقارير صحفية أن الأهلي حصل على توقيع رجب بكار نجم براميدز وذلك تمهيدًا للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وذكرت التقارير الصحفية أن إدارة الأهلي تقترب من حسم صفقة رجب بكار بعد أن أبلغ اللاعب إدارة براميدز برغبته في الرحيل إلى الأهلي.

وأوضحت التقارير الصحفية أن الأهلي يسعى لضم رجب بكار بعد أن قدم مستوى مميز مع براميدز في الفترة الماضية لتعويض رحيل أحمد فتحي الذي قرر عدم تجديد عقده مع النادي الأحمر الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وأفادت التقارير الصحفية بأن إدارة الأهلي تضع عدة خيارات وبدائل أخرى بخلاف رجب بكار على رأسها كريم العراقي نجم المصري وعلي فوزي نجم إنبي في حال فشلها في ضم نجم براميدز.

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