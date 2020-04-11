لجنة التخطيط في الأهلي تترقب قرار فايلر بشأن نجم الفريق

أفادت تقارير صحفية بأن لجنة التخطيط في النادي الأهلي التي يقودها محسن صالح تترقب قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بخصوص تحديد مصير المغربي وليد أزارو نجم هجوم الفريق المعار إلى صفوف ا لاتفاق السعودي.





وأكدت التقارير الصحفية أن لجنة التخطيط في الأهلي متمسكة بخدمات أزارو وترفض التفريط في خدماته أو بيعه في نهاية الموسم وأن هذا الأمر يعارضه فايلر بعد أن إعلانه لعدم حاجته لخدمات النجم المغربي في منتصف الموسم الحالي مما جعله يوافق على إعارته في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



وأوضحت التقارير الصحفية أن فايلر سيحسم قراره بشأن عودة النجم المغربي في الفترة المقبلة من عدمه على أن تنسق لجنة التخطيط في النادي الأحمر مع لجنة التعاقدات برئاسة أمير توفيق على تسويق أزارو وذلك إذا أصر فايلر على عدم عودة النجم المغربي لصفوف الفريق من جديد.



وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الاتفاق السعودي دخل في مفاوضات شفوية مع مسئولي الأهلي من أجل الحصول على خدمات أزارو بشكل نهائي بعد نهاية فترة إعارته إلا أن المفاوضات تجمدت بسبب تعليق النشاط الرياضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.