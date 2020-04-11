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صراع إيطالي سعودي على نجم مانشستر سيتي

السبت 11/أبريل/2020 - 08:04 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ريهام عبدالمحسن
ذكرت تقارير صحفية عالمية أن أحد أندية الدوري الإيطالي خل في منافسة قوية مع ناديي الهلال والنصر السعوديين من أجل التعاقد مع الإسباني ديفيد سيلفا نجم خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونقلت صحيفة البلاد السعودية عن شبكة ون كلوب فوتبول العالمية أن ميلان الإيطالي يعتبر من أكثر الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الإسباني، حيث أن سيلفا قد علم أنه لن يكون ضمن خطط الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للمان سيتي في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة السعودية أن مسئولي ميلان قد بدأوا بالفعل في التواصل مع وكيل أعمال سيلفا من أجل الاتفاق على انضمامه للفريق الإيطالي في الصيف المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية في الفترة الأخيرة أن كلا من الهلال والنصر السعوديين كانوا قد دخلا في صراع قوي من أجل القوز بخدمات سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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