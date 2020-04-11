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مهاجم بدرجة "قناص".. أرقام مُرعبة لـ"تيمو فيرنر" المُرشح لقيادة هجوم ليفربول
السبت 11/أبريل/2020 - 08:06 ص
علاء خليف
انتشرت أنباء قوية عن اقتراب تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج الألماني من الانتقال لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعى يورجن كلوب مدرب الريدز لضم اللاعب الشاب لتدعيم هجوم الفريق وتخفيف الضغط على الثلاثي، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.
ويأتي اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بالتعاقد مع "فيرنر" بعد المستويات الرائعة التي قدمها اللاعب رفقة فريق لايبزيج في الموسم الحالي، والتي جعلته محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية بخلاف الليفر أبرزهم، بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.
وكان فيرنر قد أثار التكهنات حول اقترابه من ليفربول، بعدما أشاد بالمدرب يورجن كلوب، كما اثنى على ليفربول عندما وصفه بأنه أفضل فريق في العالم، لكنه لم يعلن بشكل رسمي عن موقفه من الانتقال لصفوف النادي الإنجليزي حتي الآن.
ماذا قدم تيمو فيرنر مع لايبزيج الألماني؟ بدأ "فيرنر" مشواره الكروي من أكاديمية شتوتجارت، ومثل النادي الألماني في مختلف مستويات الشباب بالنادي، وتم تصعيده إلى فريق تحت 19 سنة رغم أنه كان عمره 16 عامًا فقط في ذلك الوقت، سجل 25 هدفاً مع الفريق، وتمت مكافأته على مستواه المميز بمنحه وسام فريتز والتر عام 2013.
خاض المهاجم الألماني 37 مباراة مع فريق شتوتجارت تحت 17 عامًا، وسجل معه 32 هدفا، وصنع 6 أهداف، بينما شارك في 24 مباراة مع فريق تحت 19 عامًا، وسجل 25 هدفًا، وصنع 6 أهداف، وخاض مباراة مع فريق الرديف بالنادي الألماني وسجل هدف وحيد.
تم تصعيد "فيرنر" للفريق الأول بنادي شتوتجارت موسم 2013 / 2014، وأصبح أصغر لاعب يشارك مع شتوتجارت في التاريخ، وخاض مع الفريق 103 مباراة في مختلف البطولات، سجل 14 هدفًا، وصنع 11 هدفًا، كما أنه يحتفظ بالرقم القياسي كونه أصغر لاعب يخوض 100و 150 مباراة بالدوري الألماني.
انتقل تيمو فيرنر إلي نادي لايبزيج في صيف عام 2016 بعقد مدته 4 سنوات مقابل 10 ملايين يورو، وخاض اللاعب الشاب 150 مباراة مع الفريق في مختلف البطولات، حيث سجل 88 هدفًا، وصنع 39 هدفًا، وبلغ إجمالي دقائق اللعب الفعلية له (11794 دقيقة).
شارك مهاجم لايبزيج مع المنتخبات الوطنية في ألمانيا لكافة الأعمار السنية، وحقق أرقام مميزة، حيث لعب 18 مباراة مع منتخب تحت 17 عامًا، وسجل 16 هدفا، بينما خاض 11 مباراة مع منتخب تحت 19 عامًا، وسجل 9 أهداف، كما خاض 7 مباريات مع منتخب تحت 21 عامًا، وسجل 3 أهداف.
كما خاض المهاجم الشاب 29 مباراة مع منتخب ألمانيا الأول وسجل 11 هدفا، وصنع هدفين.