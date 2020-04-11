مهاجم بدرجة "قناص".. أرقام مُرعبة لـ"تيمو فيرنر" المُرشح لقيادة هجوم ليفربول

خاض المهاجم الألماني 37 مباراة مع فريق شتوتجارت تحت 17 عامًا، وسجل معه 32 هدفا، وصنع 6 أهداف، بينما شارك في 24 مباراة مع فريق تحت 19 عامًا، وسجل 25 هدفًا، وصنع 6 أهداف، وخاض مباراة مع فريق الرديف بالنادي الألماني وسجل هدف وحيد.



تم تصعيد "فيرنر" للفريق الأول بنادي شتوتجارت موسم 2013 / 2014، وأصبح أصغر لاعب يشارك مع شتوتجارت في التاريخ، وخاض مع الفريق 103 مباراة في مختلف البطولات، سجل 14 هدفًا، وصنع 11 هدفًا، كما أنه يحتفظ بالرقم القياسي كونه أصغر لاعب يخوض 100و 150 مباراة بالدوري الألماني.





انتقل تيمو فيرنر إلي نادي لايبزيج في صيف عام 2016 بعقد مدته 4 سنوات مقابل 10 ملايين يورو، وخاض اللاعب الشاب 150 مباراة مع الفريق في مختلف البطولات، حيث سجل 88 هدفًا، وصنع 39 هدفًا، وبلغ إجمالي دقائق اللعب الفعلية له (11794 دقيقة).



شارك مهاجم لايبزيج مع المنتخبات الوطنية في ألمانيا لكافة الأعمار السنية، وحقق أرقام مميزة، حيث لعب 18 مباراة مع منتخب تحت 17 عامًا، وسجل 16 هدفا، بينما خاض 11 مباراة مع منتخب تحت 19 عامًا، وسجل 9 أهداف، كما خاض 7 مباريات مع منتخب تحت 21 عامًا، وسجل 3 أهداف.





