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لاعبون مرشحون للرحيل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

السبت 11/أبريل/2020 - 08:11 ص
بوابة الفجر
علي خلاف

اقترب الموسم الكروي الجاري للنادي الأهلي من الانتهاء بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر وتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز وكافة المسابقات الرياضية في قارة أفريقيا.


الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس الوزراء المصري يقررا تأجيل الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة 15 يوم إضافية حتى 23 أبريل الجاري، وذلك حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.


لاعبون مشرحون للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز اللاعبين من الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ممن يواجهون خطر الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد وإليكم التفاصيل:-


1- وليد أزارو أول الراحلين في الصيف

المهاجم المغربي وليد الأهلي مهاجم الأحمر المعار لفريق الاتفاق السعودي أصبح على رادار الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، حيث ذكر المدرب السويسري رنيه فايلر في تصريحات تلفزيونية أنه ليس بحاجة لخدمات المهاجم في الموسم الجديد نظراً لعدم تماشيه مع طرق لعب الفريق.


2- صالح جمعة خارج الأهلي في الموسم الجديد

الراحل الجديد عن صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد سيكون لاعب الوسط صالح جمعة الذي أعلن المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر رفضه استمرار الاعب في الموسم المقبل في عدم حاجته الغنية لخدمات الاعب.


3- مستقبل أحمد الشيخ مع الأهلي في الصيف محلك سر

أصبحت مشاركات أحمد الشيخ جناح الأهلي مع الفريق الكروي الأول خلال الموسم الحالي ضعيفه وبرغم من تعديل إدارة الأحمر عقد الاعب الشاب إلا أن فرص تواجد المهاجم في الموسم الجديد ستكون صعبة في ظل اقتناع المدرب السويسري رنيه فايلر بما يقدمه الثنائي الأساسي رمضان صبحي وحسين الشحات.


ويتوقف مصير الشيخ بالبقاء أو الرحيل على مصير انهاء صفقة ضم رمضان صبحي لاعب الفريق المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي بعد انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري.


4- جيرالدو خارج الأهلي في الصيف

رابع لاعبي الأهلي المحتمل رحيلهم عن صفوف الفريق الأول بنهاية الموسم الجاري هوا الأنجولي جيرالدو الذي كان قريباً من الرحيل في يناير الماضي.


وحاول الأهلي حسم ملف جيرالدو في الانتقالات الأخيرة لكن محاولاته فشلت بسبب ضيق الوقت حول بيعه وتسويقه بطريقة مناسبة بعدما تم الحصول على خدماته من أول أغسطس الأنجولي مقابل ما يقرب من 800 ألف دولار.


5- رمضان صبحي يرفض البقاء في الأهلي في الموسم الجديد

آخر الاعبون المرشحون للرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد هوا رمضان صبحي لاعب الأحمر المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي، الذي طلب من جماهير القلعة الحمراء عدم الغضب منه، لأنه يريد مواصلة مشواره في عالم الاحتراف حيث أكد أنه جاهز للعودة إلى المشاركة في المباريات مع الأحمر فور استئناف النشاط الكروي من جديد.

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