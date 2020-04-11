5 لاعبين مرشحون للرحيل عن الزمالك في الصيف

تستعد إدارة الزمالك للتخلي عن 5 نجوم من كيان الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس الوزراء المصري يقررا تأجيل الدوري



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة 15 يوم إضافية حتى 23 أبريل الجاري، وذلك حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.





لاعبون مرشحون للرحيل عن الزمالك في الميركاتو الصيفي



ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الأقرب للرحيل عن جدران القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد بسبب ندرة مشاركتهم مع الفريق في الموسم وبحثا عن فرصة لعب أساسية، وإليكم التفاصيل:-





1- كريم بامبو



المهاجم الشاب كريم بابمو واحد من أبرز العناصر المرشحة بقوة للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، وذلك لندرة مشاركاته في تشكيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي يستبعده من القائمة الأساسية لمعظم مباريات الأبيض لأسباب فنية.





2- محمد عنتر



الجناح الطائر محمد عنتر وجد صعوبة كبيرة في المشاركة في تشكيلة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترات السابقة وذلك بسبب ازدحام منطقة تحت المهاجم بالنجوم واعتماد المدير الفني للأبيض على الثلاثي أشرف شرقي ومحمد أوناجم بالإضافة إلى أحمد السيد زيزو في قيادة الخط الأمامي للفريق ومعهم البديل مصطفى فتحي وشيكابالا.





3- محمد صبحي



الحارس الشاب محمد صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي لم يشارك مع الزمالك سوى في مباراة وحيدة خلال الموسم الكروي الجاري حيث وجد الحارس صعوبة كبيرة في المشاركة في ظل اعتماد كارتيرون بشكل أساسي على محمد أبو جبل ومن قبله محمد عواد ومع عودة الحارس الأساسي محمود جنش فإن فرص مشاركة الحارس الناشئ أصبحت منعدمة لذا فإن رحيله سيكون وارد بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





4- إسلام جابر



صفقة الزمالك المجمدة إسلام جابر أصبح من لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المحتمل رحيلهم عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، حيث أن الاعب لم يشارك في أغلب مباريات الفريق في الموسم الحالي بجانب استبعاده من قائمة الفريق الأفريقية وهوا ما يقربه من الرحيل على سبيل الإعارة مطلع الموسم الجديد.