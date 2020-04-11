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3 لاعبين في طريقهم لمغادرة برشلونة.. وإدارة النادي تحدد البديل

السبت 11/أبريل/2020 - 08:17 ص
برشلونة
برشلونة
علي ماهر حلمي
بدأت إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني في التفكير بالصفقات التي يحتاجها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة واللاعبين الأقرب الي الرحيل عن صفوف النادي الاسباني بعد أن تسبب فيروس كورونا الجديد في وقف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم لأجل غير مسمى.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي اللاعبين المغادرين عن صفوف نادي برشلونة خلال الصيف المقبل:

يعتبر اللاعب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو المعار لصفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني هو أول اللاعبين الراحلين عن صفوف نادي برشلونة خلال الصيف المقبل بعد أن فشل في إثبات نفسه مع النادي الكتالوني وحدد النجم الدولي البرازيلي وجهته المقبلة وهي العودة لصفوف بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " ويعد نادي تشيلسي هو الأقرب لضم اللاعب من النادي الكتالوني خلال الصيف المقبل.

بينما يرغب نادي برشلونة في إدخال اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان️ جريزمان في صفقة تبادلية مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاستعادة اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويبحث نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة عن مهاجم لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم الدولي الاورجوياني لويس سواريز عن صفوف النادي الكتالوني.

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