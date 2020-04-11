الصين تسجل 3 وفيات و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في الصين، صباح اليوم السبت، 3 حالات وفاة و46 إصابة جديدة بينها 42 حالة لمسافرين قادمين من الخارج بفيروس كورونا في عموم البلاد.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، أشارت السلطات الصحية الصينية، إلى أنه تم أيضا الإبلاغ عن 34 حالة إصابة بكورونا، لم تظهر عليها أعراض، بتراجع عن 47 حالة في اليوم السابق.

وقالت السلطات الصحية الصينية، إن حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي تبلع الآن 81953 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة 3 حالات إلى 3339 حالة.

وتراجعت حالات الإصابة بوفيات وإصابات كورونا في الصين منذ أسابيع بعدما تفشي الوباء الفتاك أولا في مدينة ووهان.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.