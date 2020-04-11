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لاوتارو مارتينيز صفقة برشلونة المنتظرة.. تطورات جديدة

السبت 11/أبريل/2020 - 08:19 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
يسعي برشلونة الإسبانى فى التعاقد مع نجم الدوري الإيطالي وإنتر ميلان، اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم بعد إصابة لاعبي الخط الأمامي وكبر سن المهاجم الأوروجويانى لويس سواريز.


ويريد مسؤولي البارسا دفع الشرط الجزائى في عقد لاوتارو والبالغ 111 مليون يورو للفوز بخدمات النجم الأرجنتينى والمتألق بقوة خلال الموسم الجاري مع النيراتزورى تحت قيادة المدير الفنى الإيطالي انطونيو كونتي.


وأفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن إغراء مسؤولي البارسا لمارتينيز براتب كبير من أجل الموافقة على الإنتقال لكامب نو خلال الميركاتو الصيفي القادم.


وذكر موقع " كالتشيو ميركاتو" الإيطالية عن رصد برشلونة مبلغ 10 مليون يورو سنويًا للاعب كراتب من أجل الموافقة على الإنتقال للفريق الإسبانى.

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