فيفي عبده تغازل جمهورها بصورة جديدة لها عبر "إنستجرام"

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نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "عبده" في هذه الصورة واضعة ميكب يتناسب مع جمال بشرتها مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة.



وكتبت "عبده" لتصبح على جمهورها قائلة: "صباح الفل من مصر أم الدنيا، بحبك قوي".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: والله احنا اللي بنحبك قوي وبنموت فيكي يا احلى فوفا في الدنيا وخمسة أمواه.



يذكر أن أخر الأعمال التي شاركت فيها "عبده" في مسلسل مملكة الغجر حول شخصية تسمى ''ياسمينا" التي تتزوج من رؤوف وتهرب معه، وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من سامح الصريطي، حورية فرغلي، سناء شافع، حازم سمير، ميار الغيطي، تأليف محمد الغيطي، إخراج عبد العزيز حشاد، البرنس عبد العال.