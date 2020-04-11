ألمانيا تسجل 171 وفاة و4133 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في ألمانيا، اليوم السبت، تسجيل 4113 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك عدد المصابين حتى الآن إلى 117658 مصاب.

كما أعلنت السلطات الصحية الألمانية، ارتفاع عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 2544، مع تسجيل 171 وفاة جديدة، حسبما ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

وقالت السلطات الألمانية، إن عدد الإصابات الأخيرة، أدنى من عدد الحالات التي أعلن عنها، أمس الجمعة، وبلغت 5323 حالة، وهذا يمثل أول تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام في ألمانيا.

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.