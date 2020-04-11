فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قرارا بالتخلص من 5 لاعبين من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد فايلر إلى إدارة القلعة الحمراء أنه لا يحتاج إلى الخمسة لاعبين في الفريق بالموسم القادم.





وطلب فايلر بيع كل من حسين السيد وصالح جمعة وأحمد الشيخ وجيرالدو بالاضافه إلى محمد عبد المنعم لاعب الفريق المعار لصفوف سموحة.





ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.



