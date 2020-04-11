"الأعلى للطرق الصوفية" يلغي موكب رؤية هلال شهر رمضان

أعلن المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إلغاء موكب رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجريًا.

كان ينطلق الموكب من أمام مسجد سيدي صالح الجعفري، وحتى المقر الجديد للمشيخة العامة للطرق الصوفية، عصر يوم الأربعاء 22 أبريل وهو موعد استطلاع هلال شهر رمضان، نظرا لإلغاء الدولة التجمعات في إطار مواجهتها لانتشار فيروس كورونا المستجد.





إلغاء احتفال رؤية هلال شهر رمضان المبارك





وفي السياق نفسه أكدت دار الإفتاء، إلغاء احتفال رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجريًا، والذى مقرر له يوم الأربعاء الموافق 29 من شهر شعبان 22 أبريل لعام 2020 ميلاديًا، وذلك ضمن إجراءات الوقاية للدولة فى ظل سعيها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.





كما قررت منع التجمعات والمؤتمرات، حيث سيتم الاكتفاء ببيان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، من مكتبه بالدار.





14 يوما على بدء صيام رمضان





الجدير بالذكر باتت تفصلنا ١٤ يوما عن شهر رمضان المعظم، فوفقا للتقويم الهجري والحسابات المبدئية، فيتبقى حوالى 14 يوما على شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا.





وكشفت الحسابات عن أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 23 أبريل وهو اليوم التالى ليوم الرؤية.





ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شعبان 1441 هجريا الموافق 22 أبريل الجاري، وهو يوم الرؤية في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.





وتشير الحسابات المبدئية إلى أن الخميس 23 أبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هجريا، وتكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا فلكيا يوم الجمعة 24 أبريل.





ووفقا للحسابات، فعدة الشهر ستكون 30 يوما أول أيامه فلكيا الجمعة 24 أبريل، وآخر أيامه السبت 23 مايو، ويكون أول أيامه هو أقلها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و3 دقائق، حيث يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6.28، أما آخر أيامه سيكون أطولها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و51 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:47.





وكان شهر شعبان، قد ولد هلاله بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 28 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي الثلاثاء 29 رجب 1441 هجريا الموافق 24 مارس الماضي.





وبقي الهلال الجديد في سماء كل من مكة المكرمة لمدة 9 دقيقة، والقاهرة لمدة 7 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، أما فى محافظات الجمهورية فبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 7 لـ10 دقائق.



