سعر الدولار اليوم السبت 11-4-2020 في البنوك مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم السبت 11-4-2020 مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات الصباحية في جميع البنوك، وياواصل سعر الدولار حالة الاستقرار التي شهدها خلال تعاملات الشهر الماضي في ظل توقعات باستمرار هذا التراجع خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل كبوة العملات على مستوى العالم.

سعر الدولار في البنوك اليوم سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع.







وواصلت أسعار الدولار التراجع عالميا، بعد أن تقلص الطلب على الملاذ الآمن بفعل برنامج إقراض جديد ضخم لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) للشركات الصغيرة ومؤشرات على تباطؤ معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وتقدم الجنيه الاسترلينى مقابل الدولار واليورو فى الوقت الذى تنفست فيه الأسواق الصعداء بعد أن غادر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون العناية الفائقة عقب دخوله المستشفى لمعاناته من أعراض كوفيد-19.

كما تمسكت عملات الدول المنتجة للنفط بمكاسبها مقابل الدولار، لكن التوقعات تظل تكتنفها الضبابية بسبب شكوك فى أن اتفاقا بين أوبك وحلفائها لخفض إمدادات النفط بمستوى قياسى سيكفى لتعويض أثر انهيار الطلب العالمى على الوقود.

وتحسن الإقبال على المخاطرة هذا الأسبوع بفضل مؤشرات أولية على أن الجائحة تتباطأ فى مراكز التفشى فى الولايات المتحدة وأوروبا، لكن الحذر ما زال ينتاب بعض المحللين بالنظر إلى قلة المعلومات عن الفيروس واستمرار معاناة الكثير من الدول جراء الضرر الاقتصادى الضخم الناجم عن التفشي.

ومقابل اليورو، استقر الدولار فى أحدث تعاملات عند 1.0941 دولار، ويتجه صوب الانخفاض 1.3 بالمئة على أساس أسبوعي.











