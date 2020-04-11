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محافظة القليوبية تفرض الحجر الصحي على شارع بمنطقة بهتيم بسبب "كورونا"

السبت 11/أبريل/2020 - 08:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت محافظة القليوبية، يوم أمس الجمعة، في بيان لها علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تطبيق الحجر الصحي والحظر على شارع ومنزلين بمنطقة بهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة.

وأكدت المحافظة في بيانها، أنه يتم عزل جميع المخالطين للحالات المؤكدة لمدة محددة، وكذلك عزل القادمين من الخارج لمنع انتشار الفيروس، وتم تطبيق العزل الذاتي لبعض المنازل في منطقة بهتيم بحى شرق شبرا الخيمة، نظرا لعدم التزام المواطنين بالعزل الذى أكدت عليه الدولة بضرورة عدم الاختلاط وعدم الخروج من المنازل.

وأشارت المحافظة في بيانها، إلى أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري تنظم على مدار اليوم حملات تطهير وتعقيم بشوارع المراكز والمدن والأحياء والقري والعزب، وعلى مدار الساعة، حيث تقوم الأجهزة المختصة باستكمال الخطة الموضوعة طبقا للجدول الزمنى المحدد.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بضرورة عدم التهاون واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتعاون مع أجهزة الدولة ومواصلة أعمال التأهب والاستعداد وحشد الطاقات لمواجهة فيروس كورونا.

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