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أرقام أوباميكانو المرشح للانضمام إلى ريال مدريد

السبت 11/أبريل/2020 - 08:53 ص
أوباميكانو
أوباميكانو
أحمد عصام
يريد نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو لاعب فريق لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وفضل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد التعاقد مع مدافع لايبزيج على أسماء كبيرة أخرى في سوق الانتقالات، خاصة بعد مستوى المدافع الفرنسي في الفترة الأخيرة مع فريقه.

ويعد صاحب الـ21 عاما من أبرز المدافعين هذا الموسم، حيث تبلغ قيمته التسويقية 50 مليون يورو، ويلعب كوسط مدافع أيضاً في بعض الأحيان.

و‏لعب اوباميكانو هذا الموسم 27 مباراة، حيث قطع 64 كرة عن طريق التدخل، وقطع الكرة عن طريق اعتراض مسار الكرة 43 مرة، وأبعد 91 كرة عن منطقة جزاء فريقه.

ونجح في التصدى لـ21 تسديدة على مرمى فريقه، حيث كان منها 6 عرضيات، و15 تمريرة كانت ستصبح خطيرة على مرمى لايبزيج.

وقطع مدافع فريق لايبزيج 83 كرة عن طريق التدخل، ونجح في 64، وتمت مراوغته في 19 مرة فقط، ويعد اجمالي التدخلات الدفاعية بكل طرقها 240 تدخل.

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