وزيرة الهجرة: كل المصريين بالخارج يريدون العودة وتحمل التكاليف

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن أن عدد العالقين المصريين في جزر المالديف، وكانوا يقضون شهر العسل 100 مواطن مصري، ليقاطعها الإعلامي عمرو أديب، قائلا: "دول آخر أحزانا"، لترد وزيرة الهجرة: "اختلف معك.. دول أول أحزانا".





وأشارت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر "، مساء الجمعة، إلى أن من يتواجدون في الجزر وضعهم أصعب لعدم وجود خدمات طبية على الجزر، متابعة: "دول حوشوا نقطتهم عشان يروحوا".





وأضافت أن من سافر للخارج بصفة مؤقتة، وتعذر رجوعه، موضحة أن الأولوية في المرحلة الراهنة للعالقين، حيث أن أغلبهم يمرون بوضع يستحيل الاستمرار عليهم في دولهم، مؤكدة أن كل المصريين في الخارج يريدون العودة لمصر، ومستعدين يتحملوا التكاليف، معقبة: "بنبص لكل الشرائح بمنتهى الجدية".



