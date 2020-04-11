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وزيرة الهجرة: كل المصريين بالخارج يريدون العودة وتحمل التكاليف
السبت 11/أبريل/2020 - 09:12 ص
هدى عبدالرازق
كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن أن عدد العالقين المصريين في جزر المالديف، وكانوا يقضون شهر العسل 100 مواطن مصري، ليقاطعها الإعلامي عمرو أديب، قائلا: "دول آخر أحزانا"، لترد وزيرة الهجرة: "اختلف معك.. دول أول أحزانا".
وأشارت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر "، مساء الجمعة، إلى أن من يتواجدون في الجزر وضعهم أصعب لعدم وجود خدمات طبية على الجزر، متابعة: "دول حوشوا نقطتهم عشان يروحوا".
وأضافت أن من سافر للخارج بصفة مؤقتة، وتعذر رجوعه، موضحة أن الأولوية في المرحلة الراهنة للعالقين، حيث أن أغلبهم يمرون بوضع يستحيل الاستمرار عليهم في دولهم، مؤكدة أن كل المصريين في الخارج يريدون العودة لمصر، ومستعدين يتحملوا التكاليف، معقبة: "بنبص لكل الشرائح بمنتهى الجدية".
آخر إحصائات كورونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.
تسجيل 95 حالة إصابة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكرورنا 1794
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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