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لبنان يعزل مدينة بشري بسبب فيروس كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 09:07 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات اللبنانية، صباح اليوم السبت، عزل مدينة بشري شمالي البلاد، من قبل المجلس البلدي وقوات الأمن، في مسعى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

ومنعت السلطات الدخول والخروج إلى المدينة، فيما سيتم اليوم إجراء فحوصكورونا لنحو 500 شخص، وسيكون على رأس اللائحة أصحاب المؤسسات التجارية والصيدليات والعاملون فيها، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت مدينة بشري، قد سجلت تزايدا في أعداد المصابين بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية، مما دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ قرار بعزلها كليا عن محيطها، بالتعاون مع أجهزة الأمن.

 

وفرضت السلطات اللبنانية، على منطقة بشري إجراءات استثنائية مشددة، حيث طلب من كل سكانها البقاء في منازلهم، وتجري السلطات فحوصات "كوفيد 19" على نطاق واسع لاكتشاف حجم الإصابات ومعالجتها بشكل سريع.

 

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

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