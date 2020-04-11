جامعة جونز هوبكنز: أعداد المصابين بكورونا في العالم من 1.7 مليون شخص

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أعلنت جامعة جونز هوبكنز عبر موقعها عن وصول اعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم من 1.7 مليون شخص، حتى صباح اليوم السبت 11 أبريل، حسب بيانات نشرت عبر الموقع، الذي يجمع إحصاءات حول الضحايا.





وفي سياق ٱخر أعلنت الصين عن شفاء 94% من المصابين بكورونا حتى في بؤرة ظهوره وبلغ عدد المصابين 1698416 شخصا في 184 دولة حول العالم.



وتوفي من بينهم أكثر من 102607 ألف شخص، وتم شفاء أكثر من 376 ألفا.



ومنذ بداية الوباء، لجأ أكثر من نصف مليون شخص إلى الأطباء في الولايات المتحدة التي تعتبر الأولى في العالم من حيث عدد المصابين.



وبين الدول الخمس الأكثر تضررا كانت إسبانيا (158.2 ألف) وإيطاليا (147.5 ألف) وفرنسا (125.9 ألف) وألمانيا (122.1 ألف).



وتحتل روسيا المرتبة 17 من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس بين الدول الأخرى مع 11917 حالة إصابة في البلاد.



ومن حيث عدد الوفيات، لا تزال الولايات المتحدة هي المتصدرة، إذ تشير التقديرات إلى أن 1.4 شخص يتوفون بفعل الفيروس التاجي كل دقيقة في البلاد. وتوفي هناك خلال اليوم الماضي 2108.



وتم الإبلاغ عن تفشي الالتهاب الرئوي COVID-19 الناجم عن نوع جديد من الفيروس التاجي لأول مرة في ديسمبر 2019 في مدينة ووهان وسط الصين.



وفي 11 مارس، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي هذا الفيروس يمكن وصفه بأنه جائحة عالمية.





واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.



وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.



فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.



أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.



