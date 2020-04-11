حلا شيحة تروج لمسلسلها الرمضاني "خيانة عهد"

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نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت شيحة في هذه الصورة تروج لمسلسلها الرمضاني "خيانة عهد، حيث كتبت قائلة: "خيانة عهد قريبا في رمضان 2020".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: زي القمر يا جميلة، هتابع المسلسل عشان انتي حلوة وكل اعمالك جميلة زيك.



يذكر أن أخر أعمال "شيحة" في مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى.