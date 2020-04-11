Advertisements

حلا شيحة تروج لمسلسلها الرمضاني "خيانة عهد"

السبت 11/أبريل/2020 - 09:13 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت شيحة في هذه الصورة تروج لمسلسلها الرمضاني "خيانة عهد، حيث كتبت قائلة: "خيانة عهد قريبا في رمضان 2020".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: زي القمر يا جميلة، هتابع المسلسل عشان انتي حلوة وكل اعمالك جميلة زيك.

يذكر أن أخر أعمال "شيحة" في مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى.

أخبار تهمك

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

منذ 38 دقيقة

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. فايلر يقرر التخلص من 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 15 ساعة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل و رسمياً.. الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى

منذ حوالي 9 ساعات

صفقتان من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحسم مصير عودة الجوكر

منذ ساعتين

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ يوم

بسبب "كورونا".. إحالة مسؤولي مستشفى بني سويف التخصصي للنيابة العامة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ أقل من ساعتين

انفراد.. أول حوار لوالدة الطفلة "آية" ضحية التعذيب على يد والدها: قطعها بـ"كتر" وخدت 57 غرزة (صور)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي ييقطع الطريق على سموحة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:25 ص

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

09:24 ص

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

08:57 م

فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

08:37 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

02:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر