طلاب "هندسة حلوان" يبتكرون كمامة جديدة على ماكينة طباعة ثلاثية الأبعاد

استطاع طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان، تصميم وتصنيع مشروع ابتكاري جديد من خلال تكامل ماكينة الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D Printer مع نظام الهندسة العكسية Revese Engineering، و تصنيع كمامة من مادة PLA والتي تم تصميمها من قبل شركة prusa العالمية، للاستفادة من التطبيقات العملية لمشاريع التخرج بقسم الهندسة الميكانيكية لهذا العام 2020.





وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الجارحي، عميد الكلية، وإشراف الدكتور محمد حمود أحمد، المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية.





ويهدف التطبيق العملي للمشروع، إلى تصنيع كمامة تحقق أعلى وقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد، مع تقليل تكاليف استخدام الكمامات القماش المستهلكة، حيث أن الكمامة مصنعة من مادة متماسكة وخفيفة على الوجه، بالإضافة إلى أنها للاستخدام الشخصي فقط، ويمكن تعقيمها وإعادة استخدامها بشكل دائم.





وتتكون الكمامة المصنعة من قبل طلاب هندسة حلوان، من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول مسئول عن تغطية جزء من جانبي الوجه مع الأنف، الجزء الثاني عبارة عن ممرات للتنفس والجزء الثالث عبارة عن غطاء يركب بعد وضع الفلتر بين الجزء الثاني والثالث.





كما تم تنفيذ shield كامل لوقاية العين من العدوى وهو أيضا من تصميم شركة prusa العالمية، وتم تصنيعها بمعامل الكلية، بدعم من أكاديمية البحث العلمي، من خلال فريق عمل المشروع من طلاب الفرقة الرابعة شعبة هندسة الإنتاج (محمد عبد العاطي عبد المحسن، محمد سيد عبدالله محمود محمد محمود، يوسف عماد أحمد، سما أحمد كمال، أحمد محمد حسن).





وجاء ذلك تحت إشراف د. محمد حمود أحمد، المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية والمشرف على المشروع.



