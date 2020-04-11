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طلاب "هندسة حلوان" يبتكرون كمامة جديدة على ماكينة طباعة ثلاثية الأبعاد
السبت 11/أبريل/2020 - 09:16 ص
أية حمروشي
استطاع طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان، تصميم وتصنيع مشروع ابتكاري جديد من خلال تكامل ماكينة الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D Printer مع نظام الهندسة العكسية Revese Engineering، وتصنيع كمامة من مادة PLA والتي تم تصميمها من قبل شركة prusa العالمية، للاستفادة من التطبيقات العملية لمشاريع التخرج بقسم الهندسة الميكانيكية لهذا العام 2020.
وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الجارحي، عميد الكلية، وإشراف الدكتور محمد حمود أحمد، المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية.
ويهدف التطبيق العملي للمشروع، إلى تصنيع كمامة تحقق أعلى وقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد، مع تقليل تكاليف استخدام الكمامات القماش المستهلكة، حيث أن الكمامة مصنعة من مادة متماسكة وخفيفة على الوجه، بالإضافة إلى أنها للاستخدام الشخصي فقط، ويمكن تعقيمها وإعادة استخدامها بشكل دائم.
وتتكون الكمامة المصنعة من قبل طلاب هندسة حلوان، من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول مسئول عن تغطية جزء من جانبي الوجه مع الأنف، الجزء الثاني عبارة عن ممرات للتنفس والجزء الثالث عبارة عن غطاء يركب بعد وضع الفلتر بين الجزء الثاني والثالث.
كما تم تنفيذ shield كامل لوقاية العين من العدوى وهو أيضا من تصميم شركة prusa العالمية، وتم تصنيعها بمعامل الكلية، بدعم من أكاديمية البحث العلمي، من خلال فريق عمل المشروع من طلاب الفرقة الرابعة شعبة هندسة الإنتاج (محمد عبد العاطي عبد المحسن، محمد سيد عبدالله محمود محمد محمود، يوسف عماد أحمد، سما أحمد كمال، أحمد محمد حسن).
وجاء ذلك تحت إشراف د. محمد حمود أحمد، المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية والمشرف على المشروع.
آخر إحصائات كورونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.
تسجيل 95 حالة إصابة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكرورنا 1794
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.