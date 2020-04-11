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محمد على رزق يخون زوجته مع نهى عابدين فى "ليالينا"

السبت 11/أبريل/2020 - 09:18 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



تقوم الفنانة نهى عابدين حاليًا بتصوير مشاهدها فى مسلسل "ليالينا"،وتقوم خلال الأحداث بدور فتاة تربطها علاقة عاطفية مع الفنان محمد علي رزق، الذي يضطر إلى خيانة زوجته معها وتتوالى الأحداث في إطار مشوق.

مسلسل "ليالينا"بطولةصابرين، غادة عادل،محمد الشقنقيري،إياد نصار، خالد الصاوي،ميدو عادل،هاجر الشرنوبي،رنا رئيس،محمد علي رزق،منة عرفة،نورهان،هشام الشاذلى،وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح،إخراج أحمد صالح،إنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات.

وفي سياق آخر،تُشارك نهى عابدين في السباق الرمضاني المُقبل أيضًا من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى،ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد،بطولة حمدي الميرغني،محمد أسامة أوس أوس،محمد عبدالرحمن،نهى عابدين، رحاب الجمل.

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