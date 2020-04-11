لفتة طيبة من أرسنال لمحاربة فيروس كورونا

تبرع نادي أرسنال الإنجليزي بمبلغ مائة ألف جنيه إسترليني لمساعدة المؤسسات المحلية، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه استرليني أخرى خصصها النادي للتبرع لصندوق أزمة كورونا.

وصرح النادي في بيان رسمي له: "تعاونت مؤسسة أرسنال مع إحدى الكنائس المحلية لتقديم 15 طنا من إمدادات الطوارئ إلى منطقة إيزلينغتون"

وتشكل هذه المبادرة جزءا من إستجابه أوسع لمواجهة فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد، عبر مشاركة أرسنال في نقل عمال هيئة الصحة الوطنية.

كما وفر النادي الذي يحل بالمركز التاسع حتى فترة توقف بالدوري الانجليزي ما يزيد عن 30 ألف وجبة مجانية ومنتجات للنظافة الشخصية والصحية للمتضررين من أزمة كورونا الحالية.

يذكر أن أول أمس الخميس قد أعلن ناديا مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، عن تقديم حزمة من المساعدات لدعم هيئة الصحة الوطنية في مكافحة الفيروس اللعين.