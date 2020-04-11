أسعار الفاكهة اليوم السبت 11-4-2020 في أسواق الجملة

أسعار الفاكهة اليوم





استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بعدما شهد اقبالا كبيرا وزيادة في الطلب عقب اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في محافظات الجمهورية، الا أن الأوضاع حاليا تستقر إلى حد ما وتشهد الاسواق استقرار في العرض والطلب مرة أخرى.









استقرت أسعار الفاكهة اليوم السبت 11-4-2020 في سوق العبور أحد أكبر أسواق الجملة في مصر، وتشهد أسعار الفاكهة حالة من الاستقرار في الاسواق خلال تعاملات الفترة الحالية وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:





أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 10-4-2020





سعر الموز تراوح ما بين 10 إلى 12 جنيها





البرتقال أبوسرة 10 جنيه





سعر التفاح الأحمر 25 جنيها





سعر الرمان 15 جنيها





سعر التفاح الأخضر 22 جنيها





سعر الكانتالوب 10 جنيها





سعر الجوافة 12 جنيها





سعر العنب أسود – أخضر 20 جنيها





سعر الفراولة تراوح ما بين 8 إلى 8.5 جنيه



