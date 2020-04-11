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ملك قورة أخت زينة فى "جمع سالم" رمضان المقبل

السبت 11/أبريل/2020 - 09:21 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



تقوم الفنانة الشابة ملك قورة حاليًا بتصوير مشاهدها فى مسلسل "جمع سالم"،وتُجسد خلال الأحداث شخصية "أخت زينة" الصغيرة،وتمر ببعض الأحداث التى تجعلها بعيدة عن أختها وباقي أخواتها، ثم تتطور الأمور بعد وقوعها في قصة حب تجعلها تواجه بعض الصعوبات.


يُشار أن مسلسل "جمع سالم" بطولة زينة،سلوى خطاب،دلال عبدالعزيز، ميدو عادل،محمد شاهين،ملك قورة،ريم البارودي،سامح الصريطي، محمد علاء،أحمد سلطان،محمد دسوقي،حنان سليمان،أيمن عزب، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد،وتدور الأحداث في إطار درامي اجتماعي حول فكرة "التبنى" والعلاقات الأسرية.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ملك قورة مشاركتها في حكاية "مين طفى النور" من الجزء الثالث لمسلسل "نصيبي وقسمتك"، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري،وهي بطولة كريم قاسم،حسني شتا،سامح الصريطي،تامر سمير،تيسير عبد العزيز، مروة الأزلي.

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