الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

أعلنت دولة الهند، أنها ستسمح بتصدير 14 مليون قرص من عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا والبحرين والبرازيل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

والجدير بالذكر، أن الهند هي أكبر منتج في العالم للهيدروكسي كلوروكين، لكن الشهر الماضي حظرت معظم الصادرات لتأمين إمداداتها الخاصة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في الهند، تسجيل 32 وفاة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد صممت هيئة البحث والتطوير الدفاعية الهندية، غرفة تطهير لكامل الجسم وقناع خاص لحماية الوجه لمحترفي الرعاية الصحية في البلاد الذين يحاربون فيروس كورونا.

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.