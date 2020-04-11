Advertisements

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

السبت 11/أبريل/2020 - 09:24 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت دولة الهند، أنها ستسمح بتصدير 14 مليون قرص من عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا والبحرين والبرازيل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

والجدير بالذكر، أن الهند هي أكبر منتج في العالم للهيدروكسي كلوروكين، لكن الشهر الماضي حظرت معظم الصادرات لتأمين إمداداتها الخاصة.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في الهند، تسجيل 32 وفاة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد صممت هيئة البحث والتطوير الدفاعية الهندية، غرفة تطهير لكامل الجسم وقناع خاص لحماية الوجه لمحترفي الرعاية الصحية في البلاد الذين يحاربون فيروس كورونا.

 

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تفشى فيروس كورونا الهيدروكسي كلوروكين الهند الفيروس كورونا 32 وفاة جديدة 21 دولة

أخبار تهمك

فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 22 ساعة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يحسم مصير عودة الجوكر

منذ ساعتين

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ يوم

بسبب "كورونا".. إحالة مسؤولي مستشفى بني سويف التخصصي للنيابة العامة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل و رسمياً.. الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى

منذ حوالي 9 ساعات

انفراد.. أول حوار لوالدة الطفلة "آية" ضحية التعذيب على يد والدها: قطعها بـ"كتر" وخدت 57 غرزة (صور)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

منذ حوالي 13 ساعة

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

منذ 38 دقيقة

صفقتان من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي ييقطع الطريق على سموحة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. فايلر يقرر التخلص من 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

الهند: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 519 حالة

بريطانيا تسجل 708 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات: شفاء 17 حالة وتسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تطورات الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني بعد إصابته بكورونا

إثيوبيا تعلن فرض حالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا

سلطنة عمان تقرر إغلاق العاصمة مسقط بسبب انتشار كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:25 ص

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

09:24 ص

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

08:57 م

فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

08:37 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

02:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر