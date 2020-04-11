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ريال مدريد وبرشلونة يخسران 18 مليون يورو

السبت 11/أبريل/2020 - 09:59 ص
ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
الفجر الرياضي

يترقب ناديا ريال مدريد وبرشلونة خسائر جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد إعلان شركة التسويق المالكة لكأس الأبطال الدولية لكرة القدم، إلغاء نسخة هذا العام من البطولة الودية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن ريال مدريد وبرشلونة سيخسران 18 مليون يورو بسبب قرار الإلغاء.

 

وأوضحت أن إقامة البطولة بات مستحيلا لأن فيروس كورونا وضع الولايات المتحدة في أزمة خطيرة بينما لم تعد الحياة إلى طبيعتها حتى الآن في الصين، التي كانت ستستضيف بعض المباريات.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن كأس الأبطال هذا العام، كانت ستشهد مباراة كلاسيكو في لاس فيجاس، بين ريال مدريد وبرشلونة وذكرت أنه سيتم تأجيل كأس الأبطال حتى صيف 2021.

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