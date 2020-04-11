جوارديولا يرفض التوقف عن مطاردة مدافع ريال مدريد

يخطط بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع رافائيل فاران مدافع نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت صحيفة ماركا الإسباني أنه في حالة أصر بيب جوارديولا مدرب السيتي على ضمه، فعليه دفع 500 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

يذكر أن فاران، فكر في الرحيل عن صفوف الميرنجي العام الماضي، لكن زيدان أقنعه بالبقاء، ولا يبدو أن المدافع الفرنسي يُفكر في ذلك حاليًا، حيث يرتبط بعقد حتى صيف 2022.