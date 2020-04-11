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التنمية المحلية: إزالة 5 آلاف تعدٍ على مستوى الجمهورية

السبت 11/أبريل/2020 - 09:39 ص
وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي
وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي
هدى عبدالرازق
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: إنه تم إزالة 5 آلاف حالة تعدٍ متنوعة على مستوى المحافظات، منهم 2500 حالة مخالفة بناء، بإجمالي 40 ألف متر مربع، و2100 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية، و500 حالة تعدٍ على أملاك الدولة.

وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن وزير التنمية المحلية وجه المحافظين بتشديد الحراسات على الأراضي التي تم استردادها، وأن ضعاف النفوس الذين استغلوا أزمة كورونا لارتكاب مخالفات، سيتم مواجهتهم بكل حزم.

وأضاف أن هناك إرادة سياسية للحفاظ على أملاك الدولة ولا تهاون في حق الشعب، وأنهم يقفون بالمرصاد للمخالفين، وتتم الإزالة الفورية للتعديات، وتحرر محاضر للمخالفين.

آخر إحصائات كورونا في مصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

تسجيل 95 حالة إصابة بكورونا 

وأضاف أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكرورنا 1794 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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