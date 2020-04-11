التنمية المحلية: إزالة 5 آلاف تعدٍ على مستوى الجمهورية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: إنه تم إزالة 5 آلاف حالة تعدٍ متنوعة على مستوى المحافظات، منهم 2500 حالة مخالفة بناء، بإجمالي 40 ألف متر مربع، و2100 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية، و500 حالة تعدٍ على أملاك الدولة.





وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن وزير التنمية المحلية وجه المحافظين بتشديد الحراسات على الأراضي التي تم استردادها، وأن ضعاف النفوس الذين استغلوا أزمة كورونا لارتكاب مخالفات، سيتم مواجهتهم بكل حزم.





وأضاف أن هناك إرادة سياسية للحفاظ على أملاك الدولة ولا تهاون في حق الشعب، وأنهم يقفون بالمرصاد للمخالفين، وتتم الإزالة الفورية للتعديات، وتحرر محاضر للمخالفين.



