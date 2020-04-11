رد الصين على مطالبة محامي مصري بالتعويض عن كورونا

نشر السفير الصيني لدي مصر "لياو ليتشيانغ" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر رده على مطالبة محامي مصري بدفع تعويضات عن أضرار فيروس كورونا المستجد، قائلا: أمرًا باطل ويدل علي السخرية والاستهزاء.





وأضاف في تغريدة له أن "هناك فئة تقوم بجذب الأنظار من خلال ترويج لما يسمى بمطالبة الصين بالتعويض لا تثير إلا السخرية والاستهزاء، دون أي تأثير على الصداقة التقليدية العميقة التي تجمع الصين ومصر".





وتابع: إننا على يقين بأن الصين ومصر تقدران على التغلب على الفيروس في أقرب وقت ممكن والمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة في العالم كله.





يشار إلى أن محام مصري أرسل إنذارا إلى السفير الصيني منذ أيام، وذكر أنه يستعد لرفع دعوى قضائية تطالب بكين بدفع 10 تريليونات دولار إلى بلاده عن الخسائر التي لحقت بها جراء فيروس كورونا، مستندا إلى ظهوره الأول في مدينة ووهان الصينية.





وتابع لياو ليتشيانغ: "تستغل حاليا بعض القوى المعادية للصين موضوع فيروس كورونا المستجد لوصمها وتضليل الرأي العام من خلال اختلاق الشائعات وترويجها، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى تقويض التعاون الدولي وهدم الثقة العالمية بخصوص مكافحة فيروس كورونا المستجد".





ومضى قائلا: "لن تنجح أبدا أي محاولة لتشويه صورة الصين وإلحاق الضرر بمصالحها".





وأكد أنه "على يقين بأن الصين ومصر تستطيعان التغلب على الفيروس في أقرب وقت ممكن، والمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة في العالم كله".





واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.





وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.





وفيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.



