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منى زكى تناقش ملف الخيانة الزوجية فى "تقاطع طرق"

السبت 11/أبريل/2020 - 09:46 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



تخوض الفنانة منى زكي السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "تقاطع طرق"، الذي يناقش ملف الخيانة الزوجية،حيث تتزوج من الفنان محمد ممدوح ويلجأ لخيانتها مع إمرأة أخرى،وتدخل فى صراعات طويلة معه، وتقوم بالسفر بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمرًا يغير مجرى الأحداث.


يُشار أن مسلسل"تقاطع طرق"من تأليف وإخراج تامرمحسن، بطولة منى زكي،محمد ممدوح،محمد فراج، سيد رجب،عائشة بن أحمد.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مسلسل "أفراح القبة" المأخوذ عن رواية نجيب محفوظ، وهو من إخراج محمد ياسين،بطولة إياد نصار،سوسن بدر،صابرين،رانيا يوسف،أحمد السعدني،جمال سليمان،محمد الشرنوبي،دينا الشربيني،سلوى عثمان،صبا مبارك.

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