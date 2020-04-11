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بيان رسمي عن إلغاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

السبت 11/أبريل/2020 - 11:00 ص
برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
الفجر الرياضي

يتواصل إلغاء البطولات في العالم بسبب فيروس كورونا ووصل إلى البطولات الودية المقبلة وعلى رأسها كأس الأبطال الدولية، وهي البطولة التي تقام كل صيف بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

وتُشارك في هذه البطولة، عدة أندية أوروبية عملاقة، ومن بينها برشلونة وريال مدريد، وقد كان من المقرر أن يتواجه الفريقين في نسخة الصيف القادم، لكن انتشار فيروس "كورونا" دفع المنظمين لإلغاء المسابقة على أن تعود في 2021.

 

وأصدرت ريليفانت سبورتس الجهة المنظمة لكأس الأبطال الدولية، بياناً تؤكد فيه استحالة إقامة المسابقة هذا الصيف، بسبب الأوضاع الحالية، كما أن إمكانية استمرار المسابقات الأوروبية حتى أغسطس المقبل يزيد من تعقيدات تنظيم البطولة في موعدها.

 

وقال البيان: "صحة اللاعبين والمدربين والمشجعين وجميع المعنيين دائماً هي الأولى. وبسبب عدم الوضوح بشأن المدة التي ستستمر فيها الأوضاع الحالية، فمن المتوقع أن تُقام البطولات الأوروبية في أغسطس، وهذا يعني أن المشاركة في كأس الأبطال الدولية هذا الصيف غير قابلة للتطبيق”.

 

وسيخسر ريال مدريد وبرشلونة عدة أموال بسبب هذه الخطوة، حيث كان من المنتظر أن يحصل كل نادٍ منهما على 18 مليون يورو.

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