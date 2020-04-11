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مدير خط نجدة الطفل: نتلقى 1000 مكالمة يوميا عن عنف ضد الأطفال
السبت 11/أبريل/2020 - 09:50 ص
هدى عبدالرازق
قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل: إنهم يعملون طوال الأسبوع، على مدار 24 ساعة، ويتلقون أي بلاغات عن تعرض أطفال للخطر، منوها بأن العنف ضد الإطفال لا يصل إلى حد الظاهرة، ولكنه موجود، وهناك حالات يتم رصدها بالفعل.
وأشار "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أنهم يتعاملون مع كل حالة وفقا لوضعها، حيث أنه إذا تعرض الطفل لإساءة في شكل بسيط، يتوجه فريق لتقديم الدعم النفسي للأسر، وإذا وصل العنف لحد الجريمة، فأنهم يبلغون النيابة العامة، ويقدمون للطفل التأهيل النفسي، والرعاية الصحية إذا تطلب الأمر.
وكشف مدير خط نجدة الطفل، عن أن حالات العنف ضد الأطفال زادت في فترات الحظر التي تطبقها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، حيث أنهم يتلقون 1000 مكالمة يوميا، و40 بلاغا وذلك رغم الظروف التي تمر بها البلاد
آخر إحصائات كورونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.
تسجيل 95 حالة إصابة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكرورنا 1794
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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