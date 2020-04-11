مدير خط نجدة الطفل: نتلقى 1000 مكالمة يوميا عن عنف ضد الأطفال

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل: إنهم يعملون طوال الأسبوع، على مدار 24 ساعة، ويتلقون أي بلاغات عن تعرض أطفال للخطر، منوها بأن العنف ضد الإطفال لا يصل إلى حد الظاهرة، ولكنه موجود، وهناك حالات يتم رصدها بالفعل.





وأشار "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أنهم يتعاملون مع كل حالة وفقا لوضعها، حيث أنه إذا تعرض الطفل لإساءة في شكل بسيط، يتوجه فريق لتقديم الدعم النفسي للأسر، وإذا وصل العنف لحد الجريمة، فأنهم يبلغون النيابة العامة، ويقدمون للطفل التأهيل النفسي، والرعاية الصحية إذا تطلب الأمر.





وكشف مدير خط نجدة الطفل، عن أن حالات العنف ضد الأطفال زادت في فترات الحظر التي تطبقها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، حيث أنهم يتلقون 1000 مكالمة يوميا، و40 بلاغا وذلك رغم الظروف التي تمر بها البلاد



