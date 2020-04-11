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رد قوي من برشلونة على اتهامات روسود

السبت 11/أبريل/2020 - 09:46 ص
بارتوميو
بارتوميو
محمد الدمتناوي
رد نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي له على اتهامات إميلي روسود نائب رئيس البارسا السابق والذي استقال عن منصبه فقط في الساعات القليلة الماضية.

قال بيان النادي الأسباني: "في مواجهة الادعاءات الخطيرة التي لا أساس لها من جانب إميلي روسود في مقابلات إعلامية، ينفي برشلونة بشكل قاطع وجود أي عمل يمكن وصفه بالفساد، نحتفظ بحق تقديم الإجراءات القضائية على ذلك".

وأكد البيان: "تخضع حاليًا خدمات التواصل الاجتماعي لتحقيق مستقل لا يزال جاريًا، وبالتالي لا توجد أي استنتاجات، لا سيما أن النادي سهل للشركة جميع المعلومات والوسائل التي تطلبها منذ بداية العملية".

وأضاف بيان النادي بشأن استقالات أعضاء المجلس التي تم الإعلان عنها في الساعات الأخيرة: "إنها نتجت عن تعديل أجراه الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو هذا الأسبوع، وسيتم الانتهاء منه في الأيام القادمة".

وأوضح الهدف وراء التعديلات: "يهدف التعديل إلى إعادة تشكيل مجلس الإدارة لضمان تنفيذ التدابير اللازمة في الفترة المقبلة والتي تستهدف التحضير لمستقبل النادي، والتغلب على عواقب الأزمة الصحية التي نعيشها، وإنهاء برنامج الإدارة الذي بدأ في عام 2010 والخطة الاستراتيجية التي تمت الموافقة عليها في عام 2015".

وأتم بيان النادي: "المتهم بالتأكيد شخص ضمن مجلس الإدارة، ولا أعرف من هو، لكن يمكن أن يكون لديك بعض الشكوك".

ووفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية يسعى مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة ماريا بارتوميو إلى مقاضاة إميلي روسود، بعدما وجه الأخير اتهامات خطيرة لمجلس إدارة النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن أغلب مجلس إدارة نادي البارسا يؤيدون قرار التحرك قضائيًا ضد روسود.

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