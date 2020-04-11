شريف مدكور يثير حيرة جمهوره بهذه الصورة

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نشر الإعلامي شريف مدكور صورة له من أيام الطفولة وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وكانت الصورة لطفل صغير بملابس الشخصية الكرتونية سوبر مان، وتغلب علي ملامح الطفل الطيبة والهدوء، وهي صورة لشريف مدكور من أيام الطفولة.



وعلق"مدكور" علي الصورة قاصداً إثارة فضول متابعية ومحبية حيث علق علي الصورة قائلاً "مين دا؟؟"



وتبادل جمهور "شريف"معه التعليقات بكل حب قائلين "معقولة شريف مدكور دا حضرتك حلو وأنت كبير وأنت صغير، ربنا يبارك في عمرك يارب ويخليك لوالدك يارب ويخليهولك، عسل شكلك كنت فرفوش من صغرك".



كان شريف مدكور قد أعلن أنه تعرض لفيروس بسبب ضعف المناعة، مما تسبب فى ارتفاع درجة حرارته لمدة أسابيع حين أكد علي أن نسبة هذا الفيروس في أي جسم لا تتخطى نسبته 150%، لكنها وصلت لديه إلى أعلي بكثير، ولكن سرعان ما تحسنت صحتة.