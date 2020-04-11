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فلسطين تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 10:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في مناطق السلطة إلى 268، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي الإصابة إلى 169.

 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الإصابات هي لعاملين في المنطقة الصناعية الإسرائيلية "عطروت" المقامة على الأراضي الفلسطينية شمالي مدينة القدس الشرقية.

 

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

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