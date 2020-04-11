قبل عرضه بأيام.. تعرف على أسماء شخصيات مسلسل "الفتوة"

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أعلن المؤلف هانى سرحان عن أسماء شخصيات مسلسله الجديد "الفتوة"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، على قناة الحياة.





كتب هاني سرحان أسماء الشخصيات عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وهى كالآتي: يقدم ياسر جلال شخصية "حسن الجبالي"،ويقدم رياض الخولى شخصية"سيد اللبان كبير المدبح" ، وتقدم مي عمر شخصية "ليل" ابنة فتوة الحتة ومتزوجة من كبير المدبح، ويقدم النجم أحمد صلاح حسني شخصية "عزمى أبو شديد" نجل كبير الفتوات، وتقدم نجلاء بدر شخصية"جميلة"،ويقدم أحمد خليل شخصية المعلم صابر.



يُشار أن مسلسل "الفتوة"من تأليف هاني سرحان،إخراج حسين المنباوي،إنتاج سينرجي،وهو من بطولة ياسر جلال،مي عمر،أحمد صلاح حسني،أحمد خليل،نجلاء بدر،أحمد خالد صالح،رياض الخولي، هنادي مهنى،أحمد جمال السعيد، ليلى أحمد زاهر،مجدي فكري،مها نصار،غفران محمد،عايدة رياض، عهدي صادق.



ويعد مسلسل "الفتوة " التعاون الثاني على التوالى بين الفنان ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجي، بعدما قدما العام الماضي مسلسل "لمس أكتاف"، الذي شارك فى بطولته فتحي عبد الوهاب محمد عز،حنان مطاوع،كرم جابر،إيمان العاصي،هبة عبد الغني، خالد كمال،مجدى فكري،شريف الدسوقي،سمر مرسي،أحمد كشك، كارولين خليل،عزوز عادل،هاجر الشرنوبي.