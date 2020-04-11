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"كان وسيم للغاية".. صور نادرة للفنان "يوسف داوود" في شبابه تصدم جمهور السوشيال ميديا

السبت 11/أبريل/2020 - 09:58 ص
يوسف داوود
يوسف داوود
تصدر اسم الفنان الراحل يوسف داوود، تريند محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا)، بسبب تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور له خلال شبابه وبدا فيها وسيمًا للغاية.

تداول عدد كبير من متابعي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا للفنان الراحل يوسف داوود، في صغره، وأثارت جدلًا واسعًا، نتيجة صعوبة التعرف عليه.

وولد يوسف داوود في 8 يناير عام 1938، وتخرج في كلية الهندسة قسم كهرباء عام 1960 وعمل مهندسا قبل يتفرغ للفن، وقضى 7 سنوات في التجنيد، وذلك أثناء حرب 1973.

وتعددت أعماله بين الدراما التلفزيونية والسينما والمسرح لتصل إلى أكثر من مائة عمل، حيث شارك في أفلام مثل كراكون في الشارع، النمر والأنثى، أمير الظلام، عسل أسود، عمارة يعقوبيان، وفي مسلسلات أنا وأنت وبابا في المشمش، حكايات زوج معاصر، يوميات ونيس، تامر وشوقية، وفي المسرح الواد سيد الشغال، الزعيم، بودي جارد، وتوفي في 24 يناير عام 2012.


"كان وسيم للغاية".. صور نادرة للفنان "يوسف داوود" في شبابه تصدم جمهور السوشيال ميديا
"كان وسيم للغاية".. صور نادرة للفنان "يوسف داوود" في شبابه تصدم جمهور السوشيال ميديا
"كان وسيم للغاية".. صور نادرة للفنان "يوسف داوود" في شبابه تصدم جمهور السوشيال ميديا
"كان وسيم للغاية".. صور نادرة للفنان "يوسف داوود" في شبابه تصدم جمهور السوشيال ميديا
"كان وسيم للغاية".. صور نادرة للفنان "يوسف داوود" في شبابه تصدم جمهور السوشيال ميديا
"كان وسيم للغاية".. صور نادرة للفنان "يوسف داوود" في شبابه تصدم جمهور السوشيال ميديا
"كان وسيم للغاية".. صور نادرة للفنان "يوسف داوود" في شبابه تصدم جمهور السوشيال ميديا
"كان وسيم للغاية".. صور نادرة للفنان "يوسف داوود" في شبابه تصدم جمهور السوشيال ميديا
"كان وسيم للغاية".. صور نادرة للفنان "يوسف داوود" في شبابه تصدم جمهور السوشيال ميديا
"كان وسيم للغاية".. صور نادرة للفنان "يوسف داوود" في شبابه تصدم جمهور السوشيال ميديا

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