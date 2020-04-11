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لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على فايلر صفقة غير متوقعة

السبت 11/أبريل/2020 - 10:06 ص
الاهلي
الاهلي
ظهرت صفقة مفاجأة خلال الساعات القليلة الماضية على رادار النادي الأهلي لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقام أحد وسطاء اللاعبين بعرض عبد الرحمن مجدي صانع ألعاب نادي الإسماعيلي على مسئولي القلعة الحمراء لضمه في الصيف.

وكان الأهلي يبحث عن صانع ألعاب مميز لضمه في الصيف لتعويض رحيل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وسيقوم مسئولو لجنة التخطيط بالنادي الأحمر بجمع كافة المعلومات عن عبد الرحمن مجدي وعرضها على السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق لحسم موقفه من ضم اللاعب في الصيف.

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لجنة التخطيط رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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