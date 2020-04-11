محافظ قنا: تعقيم مبنى المحافظة بسواعد رجال القوات المسلحة (فيديو وصور)

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صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن القوات المسلحة قامت بتطهير مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك استمرارًا لجهودها المتواصلة في مساندة أجهزة الدولة المختلفة؛ لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.



وأوضح المحافظ، في تصريحات اليوم السبت، أن ذلك يأتي لضمان تحقيق وقاية الشعب المصري من أي خطر محتمل حيث ستقوم القوات المسلحة بإجراء التعقيم والتطهير اللازم لعدد من المنشآت الأخرى بالمحافظة بما يحقق سلامة وحماية العاملين بها ومرتاديها من احتماليات الإصابة بأي عدوى لفيروس كورونا.



وأكد "الداودي" أن القوات المسلحة كعادتها دائمًا تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية والتدابير الوقائية والاحترازية السريعة لمجابهة كافة التهديدات.



وأشاد المحافظ، بالروح المعنوية العالية التي لمسها من العناصر كافة المنفذة للإجراءات الوقائية والأسلوب الاحترافي الذي استخدمته الأطقم المتخصصة في أعمال التطهير.



وأشار إلى أن الشعب يُقدر ما يقوم به رجال القوات المسلحة الباسل، خلال الآونة الأخيرة على الأصعدة كافة، للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.



وأضاف أنه يوجد تعاون كبير بين المحافظة والأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين لتطهير المؤسسات الحكومية والشوارع والمنازل يوميًا؛ للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، داعيا الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.



"الداودي": معدلات الإصابة بفيروس كورونا بمحافظة قنا طبيعية



وفي سياق آخر قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا: إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا بالمحافظة طبيعية وفقا لتقارير وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن المحافظة مستعدة بعدد من السيناريوهات في حالة تزايد معدل الإصابة.



وأوصى المحافظ، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



آخر إحصائات كورونا في مصر



ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.



تسجيل 95 حالة إصابة بكورونا



وأضاف أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.



وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



إجمالي المصابين بكرورنا 1794



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.