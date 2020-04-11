سلطنة عمان تسجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم السبت، 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، في بيان رسمي إن العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 546 حالة، مشيرة إلى أن فيروس كورونا أدى منذ ظهوره في السلطنة إلى وفاة 3 أشخاص، في حين تماثل 109 مصابين للشفاء.

وكانت وزارة الصجة العمانية، طالبت من جميع المواطنين التقيد بإجراءات العزل الصحي، وتنظيف اليدين بالماء والصابون، والتقيد التام بالتباعد الاجتماعي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

هذا ويواصل فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، انتشاره السريع في الكثير من البلدان العالمية والعربية، وشهدت سلطنة عمان أعداد كبيرة من الإصابات.

ويذكر أن سلطنة عمان من ضمن أفضل الدول على الصعيد العالمي في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وصنفتها منظمة الصحة العالمية مع مصر كأفضل دولتين في المنطقة العربية والشرق الأوسط في اتخاذ التدابير الوقائية والاستعداد لمواجهة كورونا.