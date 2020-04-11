"سي إن إن" تنشر حقائق تثبت خطأ ترامب بشأن عقار "هيدروكسي كلوروكوين"

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نشرت شبكة "سي إن إن" مقالا أوردت فيه أن هناك العديد من العلاجات التي تتم دراستها للوقاية من فيروس كورونا أو علاجه، لكن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشجعًا لواحد على وجه الخصوص: "هيدروكسي كلوروكوين"، وهو دواء يستخدم حاليًا لعلاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.



خلال الشهر الماضي، أدلى ترامب بالعديد من التصريحات المتفائلة بشأن هيدروكسي كلوروكين. قامت CNN بتحليل تصريحات الرئيس عدة مرات، ووجدت أنه متحمس بشكل غير واقعي.



فيما يلي الحقائق:



• متى سيتم معرفة ما إذا كان هيدروكسي كلوروكوين يعمل ضد كورونا؟

في 29 مارس، قال ترامب "في غضون أيام".



بينما اوضح الأطباء أن الفترة قد تكون أسابيع أو أشهر. من بين 15 مركز أبحاث تقوم بتجارب على الدواء، ردت ستة وقالت إنها ستستغرق ما بين ثلاثة أسابيع إلى أربعة أشهر.



• قام باحثون فرنسيون بالفعل بإجراء دراسة توضح أن هيدروكسي كلوروكوين يعمل كعلاج لفيروس كورونا. ألا يخبرنا ذلك بشيء؟

قال ترامب نعم – ووصفه بأنه "اختبار جيد للغاية" في 5 أبريل.



لكن اوضح الأطباء أن الدراسة كانت رهيبة، لذلك كانت الاجابة لا. هناك العديد من المخاوف بشأن النتيجة، بما في ذلك أنها تجاهلت المرضى الذين تناولوا الدواء وحققوا نتائج سيئة. وقد وصف الخبراء الدراسة الفرنسية لشبكة CNN بأنها "فشل كامل" و"مثير للشفقة".



• هل هيدروكسي كلوروكوين آمن لمرضى كورونا؟

يقول ترامب نعم. وصرح في 4 أبريل "ما الذي يمكن أن تخسره؟ تناوله".



لكن علي جانب اخر، اوضح الأطباء أن الدواء يمكن أن يكون له آثار جانبية خطيرة. تقول العلامة الخاصة بـ "بلاكنيل" Plaquenil، وهي علامة تجارية من "هيدروكسي كلوروكوين" hydroxychloroquine، أن المرضى الذين يتناولون العقار قد أبلغوا عن مشاكل في القلب "مهددة ومميتة" ومشاكل في الرؤية "لا رجعة فيها".

