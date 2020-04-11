Advertisements

"سي إن إن" تنشر حقائق تثبت خطأ ترامب بشأن عقار "هيدروكسي كلوروكوين"

السبت 11/أبريل/2020 - 10:36 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
نشرت شبكة "سي إن إن" مقالا أوردت فيه أن هناك العديد من العلاجات التي تتم دراستها للوقاية من فيروس كورونا أو علاجه، لكن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشجعًا لواحد على وجه الخصوص: "هيدروكسي كلوروكوين"، وهو دواء يستخدم حاليًا لعلاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

خلال الشهر الماضي، أدلى ترامب بالعديد من التصريحات المتفائلة بشأن هيدروكسي كلوروكين. قامت CNN بتحليل تصريحات الرئيس عدة مرات، ووجدت أنه متحمس بشكل غير واقعي.

فيما يلي الحقائق:

• متى سيتم معرفة ما إذا كان هيدروكسي كلوروكوين يعمل ضد كورونا؟
في 29 مارس، قال ترامب "في غضون أيام".

بينما اوضح الأطباء أن الفترة قد تكون أسابيع أو أشهر. من بين 15 مركز أبحاث تقوم بتجارب على الدواء، ردت ستة وقالت إنها ستستغرق ما بين ثلاثة أسابيع إلى أربعة أشهر.

• قام باحثون فرنسيون بالفعل بإجراء دراسة توضح أن هيدروكسي كلوروكوين يعمل كعلاج لفيروس كورونا. ألا يخبرنا ذلك بشيء؟
قال ترامب نعم – ووصفه بأنه "اختبار جيد للغاية" في 5 أبريل.

لكن اوضح الأطباء أن الدراسة كانت رهيبة، لذلك كانت الاجابة لا. هناك العديد من المخاوف بشأن النتيجة، بما في ذلك أنها تجاهلت المرضى الذين تناولوا الدواء وحققوا نتائج سيئة. وقد وصف الخبراء الدراسة الفرنسية لشبكة CNN بأنها "فشل كامل" و"مثير للشفقة".

• هل هيدروكسي كلوروكوين آمن لمرضى كورونا؟
يقول ترامب نعم. وصرح في 4 أبريل "ما الذي يمكن أن تخسره؟ تناوله".

لكن علي جانب اخر، اوضح الأطباء أن الدواء يمكن أن يكون له آثار جانبية خطيرة. تقول العلامة الخاصة بـ "بلاكنيل" Plaquenil، وهي علامة تجارية من "هيدروكسي كلوروكوين" hydroxychloroquine، أن المرضى الذين يتناولون العقار قد أبلغوا عن مشاكل في القلب "مهددة ومميتة" ومشاكل في الرؤية "لا رجعة فيها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا في امريكا كلوروكوين علاج الكورونا الهيدروكسي كلوروكين الفيروس كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ يوم

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

نجم مغربي يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

تعليق قوي لعضو هيئة كبار العلماء بشأن صيام رمضان تزامنا مع كورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية تجتاح البلاد اليوم.. وتوجه نصائح للمواطنين

منذ ساعة و نصف

فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على فايلر صفقة غير متوقعة

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل و رسمياً.. الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. فايلر يقرر التخلص من 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 16 ساعة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يحسم مصير عودة الجوكر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

شركة فرنسية تكشف عن دواء عمره عقود لعلاج كورونا

سانوفي تكشف عن "بلاكنيل" أول دواء يقضي على فيروس كورونا

في صيدليات مصر بـ90 جنيها.. تعرف على دواء "بلاكنيل" المطروح بفرنسا لعلاج كورونا

10 معلومات عن دواء "بلاكونيل 200" المُعالج لكورونا

عاجل.. بيان من هيئة الدواء عن أول علاج مصري للكورونا

"كورونا".. تعرف على العلاجات المستخدمة من قبل الدول لمواجهة الفيروس

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:25 ص

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

09:24 ص

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

08:57 م

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على فايلر صفقة غير متوقعة

10:06 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

02:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر