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سعر اليورو اليوم السبت 11-4-2020 في البنوك مقابل الجنيه

السبت 11/أبريل/2020 - 10:42 ص
سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم
سعر اليورو الاوروبي اليوم 

شهد سعر اليورو الأوروبى ارتفاعًا طفيفا أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 11-4-2020، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 16.98 جنيه للشراء، و 17.20جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم
سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.07 جنيه للشراء، و17.18 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.98 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 16.98 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.


وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 16.98 جنيه للشراء، و17.26 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.00 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع، فيما  سجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.01 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

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