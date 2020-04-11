"تموين البحر الأحمر": لجان لمتابعة تطبيق قرار خفض أسعار البنزين

قال المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، إن هناك لجان متابعة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار البنزين، التى أعلنها مجلس الوزراء أمس.





وأضاف وكيل وزارة التموين، أن استمرار لجان المتابعة الميدانية في متابعة تطبيق القرار فى مختلف مدن المحافظة يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة.





وكشف إسماعيل، أنه تم تشكيل لجان بجميع إدارت التموين بمدن المحافظة لجرد فعلي لرصيد البنزين بالمحطات، بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك بعد قرار تخفيض سعر الوقود مساء أمس.





وأوضح إسماعيل، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن العمل بالسعر الجديد بدأ من الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت، وذلك بعد الانتهاء من عمل اللجان للجرد وتسجيل الأرصدة بجميع المحطات ليبدأ تفعيل السعر الجديد.





وكانت أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، أمس، تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك، حيث انخفض سعر بنزين 95 وبنزين 92 وبنزين 80، بالإضافة إلى سعر طن المازوت، فيما لم تتغيير باقي أسعار المنتجات البترولية، وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 11 أبريل 2020.





وقالت اللجنة، في بيان، إنه في ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.



