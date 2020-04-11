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نجم مغربي يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

السبت 11/أبريل/2020 - 10:35 ص
الوداد
الوداد
اشتعل صراع قوي في الفترة الماضية بين نادي الزمالك والنادي الأهلي لضم نجم مغربي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أن الزمالك والأهلي يتنافسان في الفترة الأخيرة على التعاقد مع وليد الكرتي صانع ألعاب نادي الوداد البيضاوي في الصيف القادم.

وكشفت الصحيفة أن مسئولي نادي الزمالك قد دخلوا بالفعل في مفاوضات مع وليد الكرتي لمعرفة رأيه حول الانضمام للقلعة البيضاء في الصيف.

يذكر أن الأهلي هو الأخر يبحث عن صانع ألعاب مميز لضمه في الصيف ليكون بديل رمضان صبحي الذي اقترب من الرحيل عن النادي.

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