طريقة مبتكرة لرصد مخالفي الحجر بكوريا الجنوبية

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قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونغ سي - كيون، في مؤتمر صحفي اليوم إن بلاده ستستخدم الأساور الإلكترونية لمراقبة الأشخاص الذين انتهكوا أوامر الحجر الصحي، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن".



وأوضح تشونغ، إن قضية الأشخاص الذين ينتهكون الحجر الصحي "أثارت مخاوف عامة.



في استطلاع حكومي، أيد أكثر من 80٪ من المجيبين استخدام الأساور الإلكترونية، حيث قال الكثيرون إن منع الفيروس من الانتشار هو أهم اعتبار.



وفي وقت سابق، أوضح نائب وزير الصحة في كوريا الجنوبية كيم جانجليب في مؤتمر صحفي يومي إنه تم الإبلاغ عن 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد اليوم، وهو اليوم الرابع على التوالي الذي تشهد فيه البلاد أقل من 60 إصابة جديدة.



من بين الحالات الجديدة، كان هناك 13 حالة من النقل المحلي و10 من عمليات فحص المطار.



وقال كيم إن كوريا الجنوبية يجب ألا تتخلى عن حذرها، وانه قد حان الوقت "لمواصلة الجهود لقطع أي روابط لنقل مجموعات متفرقة".



وحث كيم الناس على الامتناع عن التجمعات الكبيرة للمناسبات الدينية قبل عطلة عيد الفصح.



ويبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في كوريا الجنوبية 10.423 حالة، بما في ذلك 204 حالة وفاة على الأقل.وقد تعافى 6.973 مريضا سابقا.



وعلي صعيد اخر، أصدرت شركة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية قرارا بتعليق عمل أكثر من 70 ٪ من موظفيها بأخذ إجازة مدفوعة الأجر، بمعدل مخفض، لمدة ستة أشهر من 16 أبريل حتى 15 أكتوبر.



إنها محاولة للتغلب على بيئة الأعمال المتدهورة بسبب تفشي فيروس كورونا، وفقًا لبيان الشركة.



وقالت الخطوط الجوية الكورية إن الإجازة ستنطبق على الموظفين العاملين في كوريا الجنوبية، وتغطي معظم العمال باستثناء عدد قليل جدا يعتبرونه "ضروريا".



وقد وافق اتحاد عمال الطيران الكوري على الانضمام إلى جهود تقاسم الأعباء حتى تتمكن الشركة من استئناف إدارة الأعمال العادية في أقرب وقت ممكن.



كان المديرون التنفيذيون للشركة قد قرروا بالفعل تخفيضات الأجور بنسبة 30 ٪ إلى 50 ٪ بدءًا من أبريل حتى عودة الأعمال إلى طبيعتها.



وقال البيان "بالإضافة إلى مبيعات الأصول الخاملة كما تم الإعلان عنها من قبل، تخطط الشركة لتعزيز وضعها المالي بشكل أكبر عن طريق توسيع الأصول الرأسمالية من خلال التشاور مع مجلس الإدارة".

