منظمة الصحة العالمية تؤكد: اليابان في احتياج لتكثيف إجراءات مكافحة "كورونا"

أكدت منظمة الصحة العالمية، إن اليابان ربما تحتاج إلى تكثيف إجراءاتها للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد ظهور حالات ببعض المناطق بالبلاد ليس لها صلات معروفة بمصادر أخرى للتفشي.





وقال مايكل ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، في مؤتمر صحفي، "شهدت اليابان حالات إصابة بكوفيد-19 فى ثلاث مقاطعات من بينها طوكيو دون أن يكون لها صلة بسلاسل الانتقال المعروفة".



