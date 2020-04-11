ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب كورونا في البرازيل ثلاث أضعاف

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قالت السلطات الصحية في البرازيل، إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس الجديد في البلاد تضاعف ثلاث مرات تقريبًا في غضون أسبوع، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".



بلغ عدد القتلى على الصعيد الوطني 359 شخص في 3 أبريل. وفي 10 أبريل، بلغ 1056 شخص.



البلاد لديها الآن19.789 حالة، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.



وقد رفض الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو باستمرار تدابير الاحتواء التي تؤثر على اقتصاد البلاد، قائلًا إن التأثير المالي أسوأ بكثير من الوباء نفسه.



وقد وصف في السابق الفيروس الجديد بأنه "إنفلونزا صغيرة"، ودفع لرفع إجراءات العزل الذاتي التي فرضها المحافظون في العديد من الولايات البرازيلية المتضررة.

