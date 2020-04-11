عملاق إيطالي يدخل المنافسة على ضم هالاند

دخل عملاق إيطالي في سباق التعاقد مع النرويجي إرلينج براوت هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني.





وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي يوفنتوس أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع هالاند.





وأشار الموقع إلى أن هذه هي المحاولة الثالثة لليوفي من أجل التعاقد مع هالاند بعد أن فشل في محاولتين لضم اللاعب من قبل.





ولكن كشفت الصحيفة أن يوفنتوس لا ينوي التعاقد مع بروات هالاند في الصيف القادم وإنما سيؤجل الصفقة لمدة موسم أو موسمين.





ويوجد العديد من الأندية التي أظهرت اهتمام بضم هالاند على رأسها نادي ريال مدريد ونادي مانشستر سيتي ولكن لم يحسم بوروسيا موقفه بعد بشأن بيع اللاعب من عدمه.



