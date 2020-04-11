القصة كاملة.. هذا ما يحدث في بهتيم بسبب كورونا

بعد ظهور عدد من حالات كورونا، بدأت بهتيم تدخل العزل الصحي، مثل كثير من المناطق التي تم عزلها خلال الفترة الأخيرة، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد-19" الذي ظهر في عدة محافظات.





ويبدو أن طابع المجاملات بين المواطنين، كان السبب في نقل الفيروس فيما بينهم، فالسبب في زيارة الحالات كانت زيارة عدد من الأهل والأقارب، لمريض كان يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة وسعال شديد وكان يعتقد أنها مجرد نزلة برد، ليكتشفوا بعد ذلك أنه فيروس كورونا.





سبب عزل شارع ببهتيم



البداية عندما توفي 3 مواطنين في المنطقة، بعد ظهور حالات إصابة بالفيروس، الأمر الذي دفع مسئولو محافظة القليوبية؛ لتطبيق العزل على شارع "مهنا المؤنس" بالمرجوشي، ومنزلين بالمنطقة، الأول في شارع سالم المؤنس، بعزبة أرض عبدالكريم ناصر، وآخر بشارع مهنا السواق بالمرجوشي بجوار مسجد العفيفي.

وبحسب المسئولين، فسبب العزل أن عددًا من المخالطين للمصابين والمتوفيين بلغ 33 حالة، بينهم 22 جرى عزلهم في منازلهم، و10 حالات محتجزة في مستشفى بهتيم المركزي تحت العزل لحين ورود التحاليل الخاصة بهم.

تعقيم المنطقة بالكامل





وبعد قرار العزل، بدأت محافظة القليوبية والطب الوقائي، تعقيم المنطقة بشكل كامل كما تواجدات سيارة إسعاف في المنطقة، حتى يتم نقل أي مواطن بشكل سريع إذا تدهورت حالته أو ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا.

كما وفرت المحافظة عددًا من الأفراد لتجهيز الأطعمة وتوفير السلع الغذائية للأهالي المعزولين طيلة مدة الحظر التي تبلغ 14 يوما، وهي فترة حضانة الفيروس في جسم الإنسان.

نشر الفيروس بالقليويبة



وتسبب أهالي بهتيم في نشر الفيروس بالقليوبية، فحسب أحمد بدوي، عضو مجلس النواب بالقليوبية، فقد سجلت المحافظة 9 حالات إيجابية منهم طفلين ووفاة حالة لعامل 59 سنة.





وأشار عضو مجلس النواب إلى أن العامل الذي توفي كان مخالطا لحالات بهتيم الإيجابية.

"الصحة" تناشد